ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نادي أتلتيك بلباو في المباراة النهائية.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وافتتح لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

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وبعد 7 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي من ركلة جزاء.

وبينما كان ريال مدريد ينتظر انتهاء المباراة من أجل التتويج، تعرض لموقف محرج عندما حصل فريق أتلتيك بلباو على ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ونجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لركلة الجزاء التي سددها راؤول جارسيا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي بنتيجة 2-0.

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

وبذلك يحصل فريق ريال مدريد على لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ12 في تاريخه، والثانية في آخر 3 سنوات.

وبات الفريق الملكي على بعد لقب وحيد من برشلونة، الفريق الأكثر حصولا على بطولة كأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا.