“إلهام الصغيرة”.. إبنة شقيقة الهام شاهين فنانة شابة ورثت جمال خالتها.. وتشارك حاليًا في هذا العمل – تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 12:50 صباحاً - ظهرت إلهام “الصغيرة” إبنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين في حلقة “توت” من “مسلسل خارج السيطرة” وقامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع ويبدو أنها لم تأخذ منها اسمها فقط بل ورثت عنها أيضا حب الفن والتمثيل وقدمت “إلهام صفي الدين” دور “جنى” دور فتاة محجبة، هي ابنة صديقة حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة.

وحكاية “توت” هي سادس حكايات مسلسل “خارج السيطرة” ويقوم ببطولتها حنان مطاوع وعايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد.

يُذكر أن إلهام شاهين كانت شاركت جمهورها بصور مع إبنة شقيقتها “إلهام صفي الدين” وهي تحتفل بعيد ميلادها وعبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بأول أدوارها، وقالت إنها معجبة بأداء “إلهام الصغيرة” وسعدت بها كثيرا.

وأضاف النجمة المصرية: “مش علشان بنت أختي، لكن أنا شفت أدائها طبيعي جدًا وكأنها واحدة مش جديدة في مجال التمثيل كأنها محترفة وإحساسها رائع، انبسط بيها جدا وبتصور أن ليها مستقبل رائع”.

“ووجهت إلهام شاهين نصيحة لابنة شقيقتها قالت فيها: “نصيحتي ليها أن تختار أدوارها كويس أوي متستعجلش، هتيجي الأدوار الكويسة وهي عندها إمكانيات حرام تضيعها في أدوار ملهاش قيمة”وأكدت أن “إلهام الصغيرة” بدأت بداية جيدة في عمل مهم شارك به فنانين رائعين ومخرج مجتهد، لذا يجب أن تحافظ على هذا المستوى.

إلهام شاهين : دوري مفاجأة في مسلسل “بطلوع الروح” رمضان 2022

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها سوف تخوض السباق الرمضاني 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري بـ “مسلسل بطلوع الروح“.

قالت إلهام شاهين، في أحدث تصريحاتها: “داخلة اصور الاسبوع الجاي مسلسل بطلوع الروح لرمضان، مع المخرجة كاملة أبو ذكري”.

وتابعت قائلة: “مش عايزة أقول أي تفاصيل عن الشخصية لأنها هتكون مفاجأة شديدة للجمهور وليا انا شخصيًا، لو كان دور عادي كان ممكن اقول لكن عايزة الناس تشوفه في وقتها”.

كما عبّرت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، مشيرة – في ذكري ميلاده إلى إنها كانت تجمعها به علاقة صداقة مميزة.

وقالت إلهام شاهين، عن الفنان الراحل سمير غانم: “أحلى عشرة مع فنان عشت معاه أيام الشغل هو سمير غانم لأن المسرح غير الفيلم بيبقى تصوير شهر شهرين وكل واحد يروح في طريقه، والمسلسل كام شهر أما سمير أنا قعدت معاه على المسرح خمس سنين كل يوم بنتقابل ولفينا دول كتير مع بعض في مسرحية “بهلول في إسطنبول”، عرضنا في لبنان والكويت والإمارات، في الاجازات وطول السنة بنعرض في مصر“.

وتابعت قائلة: “كنت هعمل المسرحية سنة واحدة لكن من كتر انبساطي بالشغل مع سمير غانم كنت بجدد العقد كل سنة، أكتر إنسان مسالم وفنان متجدد لدرجة إنه عنده إفيهات ثابتة وكل مرة بتضحك الجمهور لكن في أيام ميقولهاش عشان يقول أنا أجدد لنفسي واحس بالتغيير، فنان عبقري في الكوميديا، بالنسبالي أكتر فنان ممكن يضحكني من قلبي هو سمير غانم كان حالة مميزة جداً”.

وحلّت أمس 15 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

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