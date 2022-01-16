سامية الجزائري تطل من كواليس “حوازيق”.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت النجمة السورية القديرة سامية الجزائري ضيفة على المسلسل الكوميدي الاجتماعي “حوازيق” الذي يجري تصويره حالياً وهو من تأليف زياد ساري وإخراج رشاد كوكش.

ونشرت سامية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لها من كواليس العمل وهي تخضع للمكياج تمهيداً لانضمامها للتصوير.

ونالت الصورة إعجاب متابعي النجمة السورية القديرة الذين أكدوا على جمال حضورها بأي عمل تشارك به.

ومسلسل “حوازيق” هو مسلسل كوميدي من بطولة وائل رمضان وسلمى المصري ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه حول سيدة “أم مطيع” تملك فندقاً قيد الصيانة وتسكن فيه مع عائلتها ولكن نتيجة الظروف المعيشية الصعبة تضطر لتأجير غرفة فيه حيث يحل عدد من الضيوف على هذه الغرفة ويحمل كل منهم حكايته.

وكانت النجمة السورية القديرة سامية الجزائري قد أعلنت عن اقترابها من انتهاء كتابة مشروعها الدرامي والذي يحمل عنوان “سيرة وانفتحت”.

وكشفت الجزائري عبر “ستوري” حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” عن تفاصيل المشروع حيث سيكون عملاً اجتماعياً كوميدياً “سيت كوم” من نمط ” المنفصل – المتصل” ويقدم العمل قصصاً من الواقع حيث أن شخصياته ثابتة ويحل على العمل ضيوف في كل حلقة.

وستؤدي النجمة السورية القديرة بطولة العمل الذي من المتوقع أن يرى النور في الموسم الرمضاني المقبل إذا ما تم استكمال الاتفاقات والشروط الانتاجية.

من جهة اخرى من المنتظر ان تكون سامية حاضرة ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين وذلك في موسم دراما رمضان 2022 وذلك بعد أن تم عرض الموسم الأول من العمل في رمضان 2021 ولم يحقق النجاح المطلوب والعمل يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم منهم أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا وآخرين.