شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحتفل بذكرى ميلاد الراحل سمير غانم: عيد ميلاد سعيد في الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على الاحتفال بذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل سمير غانم، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "كل سنة وحضرتك طيب يا أطيب قلب يا ربنا يرحمك ويغفر لك ويا رب تكون سعيد عيد ميلاد سعيد في الجنة يا حبيبي".



بوست حسن الرداد

وحلت ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، أمس السبت الموافق 15 يناير، والذى يعد أيقونة المسرح الكوميدى، إذ كان يتمتع بأداء تمثيلى بسيط استطاع أن يحتل قلوب المشاهدين، وقدم الكثير من الشخصيات في مجال السينما التي حققت نجاحًا كبيرًا جعلته من أهم نجوم جيله، كما أن الفنان سمير غانم اشتهر بشخصية "فطوطة" التي قدمها كشخصية كرتونية كان يعرض كل عام في شهر رمضان.

سمير غانم كان دائم الحديث في لقاءاته التليفزيونية عن قصة عشقه للمسرح وعن قصة حبه وزوجه من الفنانة دلال عبد العزيز التي بدأت من خشبة المسرح والتي كانت من أنجح قصص الحب في الوسط الفني التي أسفرت عن ابنتيهما النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، وعلى الرغم من أن قصة الحب التي بدأت من المسرح إلا أنه لم يجمع الثنائى سوى 4 مسرحيات فقط.