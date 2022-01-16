شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يضع اللمسات النهائية قبل الانطلاق 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الأحد، وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، للوقوف على آخر تحضيرات الدورة الثامنة التي من المنتظر أن تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل.

وثمّنت وزيرة الثقافة خلال اللقاء بالدور الذي يلعبه المهرجان على خارطة الفعاليات السينمائية فى مصر، والتطور الذي تشهده دوراته عاما تلو الآخر، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب ما يقدمه من دور فعال ولاسيما في محيطه الجغرافي.

ووعدت إيناس عبد الدايم بتذليل كافة العقبات لخروج الدورة الثامنة للنور بالشكل الذي يليق بها خاصة مع اتجاه المهرجان للتوسع إلى الدولية.

حضر اللقاء كل من الرئيس الشرفي للمهرجان المنتج محمد العدل، ورئيس المهرجان محمد محمود، المدير الفني موني محمود، مدير المهرجان محمد سعدون، المنسق العام محمد جلال، ومدير المركز الصحفى محمد نبيل.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد أطلقت الملصق الرسمي لدورته المقبلة مؤخرا، وسوف يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن كافة التفاصيل الفنية.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.