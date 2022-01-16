شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو عن عمله مع آل باتشينو فى House Of Gucci: كنت معجبًا به فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الممثل جاريد ليتو إعجابه الشديد بالممثل آل باتشينو مؤكدًا أنه واحد من أكثر الممثلين الملهمين له في حياته منذ أن كان صغيرًا، وذلك خلال مقابلة أخيرة له تناقلتها الصحف العالمية مع The Jess Cagle Show، أكد فيها أنه لم يكن يصدق عمله معه في عمل واحد تمثل في الفيلم الأخير الذى جمعهما House Of Gucci.



ليتو خلال المقابلة

وأضاف جاريد ليتو خلال المقابلة أنه كان يحاول طوال الكواليس في البداية لفت انتباه آل باتشينو له، حتى ظن الأخير أنه مجرد معجب يرغب في الحصول على توقيعه أو التقاط صورة بصحبته، ولا يعلم مدى الحب الذى يكنه له.

على جانب آخر أعلنت سوني كورب السينمائية في بيان إنها ستؤجل عرض فيلم البطل الخارق Morbius الي أبريل، حيث كان من المقرر عرضه يناير الجاري.



الباتشينو وجاريد ليتو

وتأجل طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته جاريد ليتو، الذي يقوم بدور موربيوس، عدة مرات خلال جائحة كوفيد-19. وكان أحدث موعد مزمع لإطلاقه هو 28 يناير الجاري، وحسب ما نشر موقع variety يشكل التأجيل انتكاسة بالنسبة لدور السينما التي تحاول التعافي من موجات الإغلاق خلال أزمة كوفيد.