ماذا قالت رانيا محمود ياسين عن دلال عبد العزيز والإبراشي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن الفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز والإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي.

ونشرت رانيا، صورة للإبراشي ودلال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من بعد أبويا أي خبر وفاة بتأثر وبحزن وبعد كده بهدى وأقول أمر الله".

وأضافت: "لكن أكثر اتنين من بعد أبويا حزنت وبكيت عليهم بالدموع كانت الله يرحمها دلال عبد العزيز والله يرحمه وائل الإبراشي الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته نحتسبهم عند الله شهداء الكورونا".

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.

فيما رحل الإعلامي وائل الإبراشي، عن عالمنا في 9 يناير 2022 عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عام كامل.