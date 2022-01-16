"سكر الكون".. منى زكي تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منى زكي، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الموافق اليوم 16 يناير الجاري.

ونشرت زكي، صورة ياسمين، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي، يارب دايمًا في أحسن صحة وسعادة يا سكر الكون".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: خالد الصاوي، أحمد العوضي ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.