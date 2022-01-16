فن ومشاهير

برنامج “أطرف مقاطع الفيديو المنزلية في أمريكا” يكرّم الممثل  بوب ساجيت

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 52 دقيقة

بوب ساجيت

يكرّم أحد البرامج التي عززت حضور الممثل بوب ساجيت باعتباره عنصرًا أساسيًا في حياة الكثيرين، مضيفه السابق يوم الأحد.

في معاينة للتكريم الذي أرسلته قناة ABC ، ​​الشبكة التي يبث عليها البرنامج، يقدم المضيف الحالي ألفونسو ريبيرو الحلقة ، التي تكرم ساجيت ، الذي توفي فجأة الأسبوع الماضي.

وفي بيان صحفي، وصفت قناة ABC ، ​​التي كانت موطنًا للمسلسل الهزلي “Full House” ، والذي تألق فيه ساجيت لمدة ثمانية مواسم ، الممثل بأنه “أسطورة كوميدية والعمود الفقري لبرنامج تلفزيوني استمر في مجال الترفيه ليس فقط في أمريكا ولكن عالمياً.”

استضاف ساجيت برنامج “أطرف مقاطع الفيديو المنزلية في أمريكا” بين سنة 1989-1997. وخلفه توم بيرجيرون. سيكون التكريم الكامل متاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت بعد بثه على برنامج “مقاطع الفيديو المنزلية المضحكة في أمريكا” الساعة 7 مساءً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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