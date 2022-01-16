كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 3 ساعات

رد الفنان العراقي كاظم الساهر على شائعة انتشرت خلال الفترة الماضية، وأثارت غضب واستياء ‏العديد من محبيه، وهي شائعة وفاته.‏

وقال في تصريحات برنامج “إي تي بالعربي” على هامش حفله الغنائي، الذي أحياه في إمارة دبي الخليجية، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يعرف عن الشائعات ولا يقرأها لأن وقته ثمين جدا، وذلك بسبب جمهوره الذي ظل يتابعه لسنوات، بحسب قوله.

وأشار كاظم الساهر إلى أنه يقضي أوقاته في البحث عن أفكار جديدة، والتدريب، وتذوق الموسيقى، وكذلك قراءة أخبار العالم في الصباح، التي أكد أنها من طقوسه اليومية.

بعد ذلك، سأل كاظم الساهر مقدم البرنامج إن كانت هناك شائعة جديدة متداولة بشأنه، ولكنه رفض أن يخبره بها خوفا من انزعاجه.

ويأتي انتشار شائعة وفاة كاظم الساهر بعد أن غيّب الموت شقيقه الأكبر في أول أيام عام 2022.

وأحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في دبي بمشاركة الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، والذي أقيم في ساحة “كوكا كولا”، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.