شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من أحدث أفلام ميل جيبسون Last Looks والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة مواقع أجنبية عن صور للنجم ميل جيبسون من أحدث أفلامه المنتظر عرضها قريبًا، حيث بدا بلوك مميز خلال العمل الذى يظهر فيه بشخصية رجل غريب الأطوار بشكل كبير، ويعانى من الإدمان وفقًا لما أكدته تلك التقارير حول دوره في فيلم Last Looks.



ميل جيبسون

من ناحية أخرى وقع الاختيار على الممثل العالمى ميل جيبسون، لإخراج الفيلم الجديد Lethal Weapon 5، العمل الذى سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".



ميل جيبسون

كان المقرر بدء العمل على فيلم الألعاب الجديد Lethal Weapon 5، في بداية العام الجارى إلا أنه تم التأجيل عدة مرات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن ثم وفاة المخرج الأصلى للسلسلة ريتشارد دونر، الذي أخرج جميع أفلام Weapon منذ بدايتها في عام 1987، في يوليو الماضى.



جيبسون

حيث كان دونر، البالغ من العمر 91 عامًا، يعمل على الجزء الخامس، والتي كانت قيد التطوير بعد إيقافها لسنوات، وذلك بسبب التغيير المستمر لـ كاتب السيناريو.

كما كشفت عده تقاريرأجنبية، عن انضمام النجم العالمي ميل جيبسون في بطولة فيلم الأكشن The Continental المقررطرحه عبر شبكة Starz الفترة المقبلة، والذي سيسرد قصة تطوير الفندق الفخري الذي يلجأ إليه القتلة في أحداث سلسلة جون ويك للنجم العالمي كيانو ريفز.