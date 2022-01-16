شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد بالشعر الأحمر فى جلسة تصوير أغنيتها "الوقت الحلو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الديفا سميرة سعيد، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بجلسة تصويرها الخاصة بأغنيتها "الوقت الحلو"، التي طرحتها مؤخرًا، حيث نشرت الجلسة الكاملة للأغنية التي ظهرت فيها بالشعر الأحمر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وسرعان ما حصدت الصور تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها.



الديفا فى احدث جلسة تصوير



سميرة سعيد



النجمة سميرة سعيد

أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتقول كلمات أغنية "الوقت الحلو"..

الوقت الحلو .. بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة .. في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك .. خلتني أعرف معنى الروقان



جلسة تصوير جديدة للديفا



الديفا فى احدث ظهور



الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد بالشعر الأحمر

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.