شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أفيشات "تماسيح النيل" لـ خالد الصاوى ومصطفى خاطر استعدادًا لعرضه 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تماسيح النيل"، عدة أفيشات دعائية للفيلم منها أفيشات تجمع أبطال العمل بالكامل، وأخرى يجمع كل فنان بمفرده، وقرر صناع فيلم "تماسيح النيل" طرح العمل يوم 26 من شهر يناير الجارى، للمنافسة به فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، التي تشهد طرح عدد كبير من الأفلام بأت من منتصف ديسمبر الماضى.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.

وكان مخرخ الفيلم سامح عبد العزيز قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "ليلة العيد" الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ويضم يسرا، سميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ونهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الله.

افيش تماسيح النيل



افيش تماسيح النيل افيش تماسيح النيل



افيش تماسيح النيل افيش تماسيح النيل