نوال الزغبي تكشف عن عقدة حياتها

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 08:56 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” خلال لقائها مع مواطنها الإعلامي ” نيشان ” ببرنامج بصراحة مع عن ” عقدة ” حياتها على حد وصفها والتي لازمتها حتى فترة معينة من حياتها .

حيث أشارت نوال الزغبي إلى أنها لعمر معين كانت دائما ما تشعر بأنها ليست جميلة .. وأنها عندما تتلقى كلمات الإعاجب والإطراء من الآخرين حول جمالها كانت تعتقد أنهم يكذبون عليها .

فقالت : ” كنت دايما أحس إن أنا بنت مش حلوة وبس وين ما اروح يقولوا شو حلوة هالبنت اقول عم بيكذبوا وما بعرف ليه ” .

وتابعت متحدثة عن الوقت التي استعادت به ثقتها بنفسها : ” كنت صغيرة وقت بلشت بعدين خلاص نضجت صرت اعرف إنه أنا مرأة حلوة مش ضروري بس بالشكل فيه عندي مميزات ” .

وأضافت نوال الزغبي : ” حلاوة الروح كتير معمة .. أنا لما بطلع عالكاميرا مثلا بآخر كليب عقلي وقف كنت حاسة حالي مبسوطة وطايرة وحماس مخيف ، عيوني بيبرقوا لوحدهن ” .