يسرا تكشف عن مفاجآت “كلام في الحب”.. 100 شخصية ضيوف برنامجها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية يسرا عن ضيوف البرنامج الذي سيظهرون معها في برنامجها الجديد “كلام في الحب”، حيث قالت إن عدد ضيوفها يصل إلى 100 شخصية سيظهرون معها على مدار حلقات البرنامج التي تحتضنها شاشة mbc.

وخلال مداخلة هاتفية حَلّت فيها يسرا ضيفة مع الإعلامية “ياسمين عز” في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، كشفت يسرا أنّ الفستان الأحمر الذي أطلت به في برومو البرنامج استغرق العمل عليه 3 أشهر، مُعَبِّرة عن أملها في أن ينال برنامجها الجديد “كلام في الحب” إعجاب الجمهور.

وعن هوية الضيوف الذين يحلون معها ضيوفاً هل يقتصرون على المشاهير والنجوم، قالت يسرا إنّ طبيعة البرنامج تحتمل ضيوفاً كثيرين من أشخاص عاديين وليسوا مشهورين وشخصيات عامة، إذ سيكون محور حديثنا في البرنامج عن الحب وقصصه.

ورفضت يسرا الإسهاب في كشف هوية الضيوف قائلة: “قابلنا أكثر من 100 شخصية في البرنامج، وكلنا سنتحدث عن الحب بجميع أنواعه. هناك ضيوف كثر لأناس عاديين وشخصيات معروفة وهناك ضيوف ليسوا معروفين، لكن هؤلاء الشخصيات صاحبة فضل في حياتها بطريقة معينة، ومعروفة لفئة من الناس”.

كانت يسرا قد نشرت قبل ساعات برومو البرنامج عبر حسابها في إنستغرام، موضحة أنّه يعرض على قناة MBC1 بدءا من الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وتشارك يسرا في موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل “أحلام سعيدة”، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ويشارك فيه العديد من الفنانين، منهم غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين.