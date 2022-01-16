أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة.. “قلب خالتو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية أنغام بيوم ميلاد ياسين، ابن شقيقتها الرحلة غنوة، حيث جهزت له احتفالاً كبيراً والتقطت عدة صور معه.

وقد نشر ياسين أمير، ابن الراحلة غنوة، صور الاحتفال بيوم ميلاده التاسع، الذي حضرته خالته المطربة والنجمة أنغام، عبر حسابه على انستغرام، وكشف خلاله أجواء الاحتفالية، حيث كان ياسين برفقة خالته أنغام، التي شاركته الاحتفال، وَوَجّهت إليه أيضاً رسالة في تعليقها على الصور وهنأته بيوم ميلاده وقالت: “قلب خالتو”.

ولاقت صور ياسين ابن الفنانة غنوة، برفقة خالته أنغام تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذي أعجب بالعلاقة بينهما وحرصت أنغام على الاحتفال معه بعد وفاة والدته وشقيقتها غنوة، التي رحلت في عام 2018.

يشار إلى أن ياسين أمير، ابن الراحلة غنوة، شارك في عدة أعمال فنية في الفترة الأخيرة، وأحدثها فيلم «معالي ماما»، ونشر صورة بوستر الفيلم والمقرر طرحه في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، وكانت أنغام قد أحيت العام الماضي ذكرى وفاة أختها غنوة بزيارة مقربتها والدعاء لها.

وتوفيت الفنانة الراحلة غنوة محمد علي سليمان، أخت الفنانة أنغام من والدها، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وذلك بعد تَعَرّضها لحادث سير، وأحدث خبر وفاتها وقتها صدمة كبيرة في الوسط الفني وللجمهور، وتولت أنغام رعاية ابن أختها الراحلة منذ ذلك الوقت وقدمته في حفلات لها.