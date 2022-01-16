عمر خيرت يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأجيل حفليه بالأوبرا.. هل أصيب بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الموسيقار الكبير عمر خيرت، السبب الرئيسي وراء تأجيل حفليه بدار الأوبرا المصرية، وكان من المقرر إقامتهما يومي 23 و24 يناير الجاري.

ونفى خيرت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سبب ذلك هو إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

وأضاف: "الحمد لله أنا بخير، ولكن بعض أفراد الفرقة الموسيقية أصيبوا بفيروس كورونا بعد حفل العلا، ولذلك تم تأجيل الحفلات".

وأعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إلغاء حفلي أوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمقرر إقامتهما يومي 23 و24 يناير الجاري، وذلك لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة.

وجاء البيان كالآتي: "تم إلغاء حفلي أوركسترا عمر خيرت والتي كان من المقرر تقديمها يومي 23 و24 يناير 2022 بالمسرح الكبير وذلك نظراً لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة".

وأضاف البيان: "بالنسبة للتذاكر التي تم شراؤها من فوري كاش سوف تصل لكم رسالة على الموبايل للتوجه إلى أقرب منفذ لاسترداد قيمة التذاكر أما التذاكر التي تم شراؤها أونلاين بكارت الائتمان، فسوف يتم إضافة المبلغ على الحساب البنكي الخاص بكم في خلال 3 أسابيع أو شهر، شكرا لتفهمكم".

وكانت آخر حفلات عمر خيرت، في دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدّم خيرت، وقتها عدة مقطوعات موسيقية من أشهر أعماله، منها: "ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، قضية عم أحمد، 100 سنة سينما، البخيل وأنا" وغيرها.

وأحيا عمر خيرت، مؤخرا حفلا موسيقيا على مسرح قاعة مارايا الكبرى بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية؛ برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.