شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الدعاء لوالديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان وائل عبد العزيز، من جمهوره بالدعاء لوالديه، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى.

ونشر وائل، صورة تجمعه بوالديه منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ويشفيكوا ويعافيكوا يارب، دعواتكم".

ومؤخرا، نفى الفنان وائل عبد العزيز حقيقة خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا مش فارق معايا الكلام ده صدقني، ولا في دماغي، وأنا بتمنالها السعادة، وأهم حاجة عندي إنها تكون سعيدة ومبسوطة.. مش مهم أي كلام بيتقالي، إحنا بنتهاجم من زمان، وبيطلعوا إشاعات من زمان".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال وائل عبد العزيز مسلسل "لأخر نفس"، كما يشارك في مسلسلات "شريط 6"، الهجام، اختراق الجزء الثاني".