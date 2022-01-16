شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون مالهمش علاقة بالسوشيال بس عاملالهم مشاكل أبرزهم ياسر جلال وآخرهم ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عدد كبير من نجوم الفن بل الغالبية العظمى لا يتخلى عن متابعته المستمرة لعالم السوشيال ميديا، بل ينشر ما يريد من خلالها، سواء عن أعماله الفنية أو متنزهاته أو حتى ما يعانيه من تعب، بل اعتبر الغالبية العظمى منهم، أنها الوسيلة السريعة للتواصل مع الجمهور كى يخبرهم بما يريد حتى الذين غير مُلمين بتطورات التكنولوجيا ووسائل الاتصال ولا يستخدمون الواتس آب في كثير من الأحيان، أصبحوا يستخدمون الفيس بوك وإنستجرام وتويتر وغيرها من الوسائل التي تمكنهم من البوح بما يريدونه لإيصاله لمتابعيهم.

لكن مازال هناك عدد كبير من نجوم الفن، لا يتعاملون مع هذا العالم على الإطلاق ولا يجيدون استخدامه، ولا يتابعونه إلا من خلال أصدقائهم المقربين إذا أخطرهم أحدا بشيء تم نشره عبر هذه الوسائل، من هؤلاء النجم ياسر جلال، والذى تم الزج باسمه عدة مرات عبر صفحات وهمية سواء على الفيس بوك أو حتى إنستجرام، فكثيرًا ما يفاجئ بتصريحات منسوبة له عبر صفحات تحمل اسمه، وهو لا يعرف شيئا عنها في الأساس، حيث أكد ياسر مرارا وتكرارا أنه لا يتعامل مع هذا العالم على الإطلاق حاليا ولا حتى مستقبلا.

وفوجئ النجم ياسر جلال مؤخرًا بصفحة مزورة تحمل اسمه على موقع تبادل الصور إنستجرام، تنشر صورة له من شخصية رحيم التى قدمها في مسلسل يحمل نفس الاسم، لتقوم صفحة باسم عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتينية العالمية جورجينا صديقة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو تعلق له على الصورة مغازلة إياه: "إنها حقاً بدلة رائعة جدا..أشبه بـ جيمس بوند".

من جانبه قال النجم ياسر جلال لـ"الخليج 365"، إنه ليس له أى صفحات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة "فيس بوك وإنستجرام وتويتر"، موضحًا أنه لا يجيد استخدامها وليس لديه وقت للتفاعل من خلالها على الإطلاق ولن يكون له حتى في المستقبل، فضلا عن عدم ميوله للظهور الإعلامى كثيرا.

وأضاف جلال، أنه ليس لديه الوقت الكافى كى يتفاعل مع جمهوره الحبيب عبر وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث يقضى كل وقته في دراسة الأدوار التي يقدمها بالإضافة إلى ممارسة رياضته المفضلة بشكل يومى للحفاظ على لياقته البدنية، بالإضافة إلى الجلوس مع أسرته وأبنائه".

وهذه المرة لم تكن الأولى التي يفاجئ ياسر بأحاديث منسوبة له عبر صفحات وهمية فتكرر ذلك في السابق كثيرا، وكاد الأمر أن يُعرضه لمشاكل مع محبيه.

وتعرضت مؤخرا النجمة القديرة ماجدة زكى لنفس الأمر، ولكن بشكل أكثر ضررا، حيث فوجئت بصفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحمل اسمها، وتسب الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، وعندما علمت بهذا الأمر من أبنائها غضبت وحزنت للغاية، خاصة وأنها من المحال أن تسلك هذه الأساليب التي وصفتها بالمشينة والغريبة أن يَسب أحدا شخصا توفاه الله.

من جانيه خرج الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شقيقته الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، ليس لها أي صفحات على السوشيال ميديا "فيس بوك أو تويتر أو انستجرام"، ولا تجيد التعامل فى الأساس مع هذا العالم الافتراضى، حيث إنها لا تفضل ولا تميل إلى ذلك على الإطلاق.

حذر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من وجود صفحة وهمية تحمل اسم شقيقته الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، تسب الإعلامى الكبير الراحل وائل الإبراشى وبعض الإعلاميين، موضحًا في تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه أبلغ عنها، كما يحذر متابعى شقيقته ماجدة زكى من هذه الصفحة المزورة، خاصة أن شقيقته ليس لها أى صفحات على السوشيال ميديا، ولا تتعامل معها إطلاقا، مؤكدا أنها لم ولن يكون لها أى تواجد على السوشيال ميديا بمختلف فروعها.

ماجدة زكى

ويضاف للنجمين السابقين، النجمة عبلة كامل، والتي تفاجئ بين الحين والأخر بوجود صفحات باسمها، تنشر آراء بلسانها، لتخرج وتؤكد للمقربين منها أنها لا تعرف شيئا إطلاقا عن أى وسيلة تواصل عبر السوشيال ميديا، ولا تجيد التعامل معها نهائيا، وليس لها أي صفحات من هذا القبيل.

عبلة كامل