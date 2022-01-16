شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر فيلم "مهمة مش مهمة" لـ بيومى فؤاد وأحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة للفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة" بطولة كل من الفنان بيومى فؤاد وأحمد فتحى البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة التى تدور أحداثه بين مصر والسعودية.

وانتهى مؤخرًا صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، من تصوير أحداث العمل داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر.

أحمد فتحى وعبدالمجيد الرهيدى

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.