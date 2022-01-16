شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أحدث أغانيها "سلطان المحبة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أصالة أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سلطان المحبة" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي حسام كامل، إخراج نهال نبيل.

وتقول كلمات الأغنية:

أنت سلطان المحبة وسيد أسياد الأحبة

والغرام اللي فـــ قلبي تعشقه وأنا أحبه

أنت موال وأغاني وأشرعة وبحر ومواني

وأسئلة فيها الأجابة حايرة فيها المعاني

يا مواعيد الغرام أذكرك في كل عام

وتبتدي فيك المحبة ومعاك يحلا الكلام

وأنت يا قلبي معاي تشرق الشمس بسماي

وتنولد مليون نجمة ملهمه لشاعر وناي

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

وأكدت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون .