كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 05:45 مساءً - أثارت الفنانة السورية ” أصالة ” حالة من الجدل في الساعات الماضية بعد إقدامها على حذف منشور الاعتذار التي كانت تقدمت به للفنانة المصرية ” أنغام ” في شهر إبريل الماضي .
حيث اعتذرت أصالة في هذا المنشور عن ما قامت به بحق أنغام وما قالته عنها بعد زواج الأخيرة من الموزع ” أحمد إبراهيم ” .. وقبلت أنغام اعتذارها بعد ذلك .
وجاء في منشور الاعتذار : ” بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار ” .
وتابعت : ” لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر .. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة ) ” .
وفي المقابل ردت أنغام على اعتذار أصالة قائلة : ” كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف ” .
وتساءل المتابعون بعد حذف أصالة لمنشور اعتذارها من أنغام عبر حسابها على إنستجرام حول إن كانت قد تجددت الخلافات بينهما مرة أخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر هل تجددت الخلافات بينهما ؟ .. أصالة تفاجئ أنغام بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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