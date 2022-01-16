شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قطارا بمواصفات جديدة لتشغيلها بمترو الهرم بعد تنفيذه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق على شراء 23 قطارللعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم، ويقدم الخليج 365 فى نقاط مواصفات هذه القطارات الجديدة التى المتعاقد عليها لصالح الخط الرابع للمترو التي تم الشروع في تنفيذها بأطوال 19 كم، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ القطارات ستصنع وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

2ـ سيتم لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

3ـ القطارات ستكون مكيفة.

4ـ القطارات الجديدة ستصنعها شركة ميتسوبيشى اليابانية.

5ـ تكلفة القطارات الجديدة تبلغ حوالى 5.8 مليار جنيه