صور| محمد رمضان داخل المطار: "شغل شغل ما بنامشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورتين له، من أحدث ظهور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصور من داخل المطار، وعلق قائلا: "شغل شغل ما بنامشي".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "المشوار"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.