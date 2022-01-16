طبيب الإبراشي ليس أولهم.. مشاهير تدهورت حالتهم الصحية بسبب خطأ طبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الجدل المثار حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ومدى مسئولية د.شريف عباس الطبيب الذي تولى علاجه خلال العزل المنزلي، جدد الحديث حول ضحايا "الخطأ الطبي" من نجوم ونجمات الفن.

وتضم القائمة العديد من الضحايا، منهم من رحل عن عالمنا، ومنهم الذين خضعوا للعلاج فترة طويلة بسبب الخطأ الطبي.

ياسمين عبدالعزيز

في 17 يوليو الماضي، دخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بـ ثقب في القولون.

وبعد سفرها إلى سويسرا، وفترة علاج دامت 3 أشهر، بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في ممارسة حياتها الطبيعية.

فيفي عبده

في يناير الماضي وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية الخطأ الطبي، إذ تسبب حقن أحد الممرضين لها في العظام بطريقة خاطئة بمضاعفات طبية خطيرة ألزمتها الفراش والعلاج الطبيعي لبضعة أشهر.

حورية فرغلي

بعد تعرضها لخطأ طبي خلال خضوعها لجراحة في الإنف، أصيبت الفنانة حورية فرغلي بكسور مضاعفة، وفقدت القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

وخضعت حورية فرغلي على مدار الأعوام الماضية، للعديد من العمليات الجراحية، لتصحيح الخطأ.

فاطمة كشري

أعلنت الفنانة فاطمة كشري، تعرضها لخطأ طبي فادح، عند خضوعها لجراحة في البطن، إذ فوجئت بعودة معاناتها الطبية.

وكشفت كشري أن الطبيب الذي أجرى الجراحة نسي إخراج الشاش من بطنها، مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

بسمة وهبة

أصيبت الإعلامية بسمة وهبي بشلل عضلي مؤقت في وجهها، عندما سافرت إلى الخارج لإجراء عملية تجميل، فأخطأ أحد الممرضين وأعطاها حقنة دخلت إلى الأحبال الصوتية.

سعاد نصر

رحلت الفنانة سعاد نصر عن عالمنا، عقب تعرضها لخطأ طبي حيث فقدت حياتها، إذ دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية، وتلقت حقنة خاطئة من طبيب التخدير، كانت السبب في دخولها في غيبوبة لمدة عام، ورحيلها.

أحمد راتب

ابنة الفنان أحمد راتب تحدثت عن معاناة والدها مع خطأ طبي وقالت في تصريحات سابقة لمصراوي: "قبل وفاته بـ 3 سنوات أصيب بمشاكل في الرئة سدة رئوية بسبب التدخين، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى ودخل العناية المركزة، وخرج منها، وأصيب بمياه على الرئة، وبعد فترة تأثر القلب وعرض نفسه على طبيب ربنا يسامحه، وكتب له دواء لإخراج المياه من الجسم".

وأضافت: "والمشكلة كانت في المدة التي داوم فيها على أخذ هذا الدواء شهر، وكان رأي طبي خاطئ، وأثرت على الكلى ودخل في شبه فشل كلوي".