أحدث ظهور لـ سارة سلامة على إنستجرام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سارة سلامة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سارة في الصور بإطلالة أنيقة، في أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة سارة سلامة المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس"، الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل بطولة هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.