في ذكرى رحيلها الثانية.. لماذا خرجت شائعة ماجدة يهودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعتبر اسم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي من أهم الأسماء في تاريخ السينما العربية، لما قدمت من أعمال دخل الكثير منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، كما تعتبر من أهم المنتجات.

ومنذ سنوات كتبت بعض الصحف أن الفنانة ماجدة "يهودية الديانة"، هذا بالرغم من أن الجميع يعلم أنها تنحدر من أسرة مسلمة.

ووقتها نفى مستشارها الإعلامي هذه المعلومة، مؤكدا أن الأمر غير صحيح بالمرة، وأن سبب إطلاق هذه الشائعة، هي أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة.

ساعد على انتشار تلك الأقاويل أن ماجدة درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية، بحسب تأكيد ابنتها الفنانة غادة نافع في حوار صحفي مع إحدى المجلات الشهيرة، لهذا تم إطلاق هذه الشائعة.

ورحلت الفنانة ماجدة عن عالمنا في 16 يناير 2020 عن عمر يناهز 89 عاما، وتركت خلال مسيرتها الفنية أعمالا لا تنسى.

ومن أبرز أعمالها: "أين عمري، المراهقات، الحقيقة العارية، النداهة، العمر لحظة، جميلة، الآنسة حنفي، هجرة الرسول، أنف وثلاث عيون" وغيرها.