أبوفلة يشرح لأي جنسيات ستصل 10 ملايين دولار بعد جمعها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحدث اليوتيوبر حسن سليمان الشهير بأبوفلة عن تفاصيل وكواليس جمع 10 ملايين دولار ضمن حملة “أجمل شتاء في العالم” التي تهدف لتدفئة 100 ألف عائلة من اللاجئين.

أبوفلة قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين “المشروع بكل بساطة 10 مليون دولار ستذهب لمئة ألف عائلة عربية وافريقية، لا دولة محددة، لا جنسية محددة، لا عرق محدد، سيستفيد منها الناس المحتاجة”.

وأضاف أن الحملة هي بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.