أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 03:50 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد العوضي ” بعيد ميلاد زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع أحمد العوضي بياسمين عبد العزيز في مناسبات مختلفة .

وكتب أحمد العوضي في تعليقه على الصور معربا عن حبه لها : ” عيد ميلاد سعيد .. أحبك ” .. لترد ياسمين عبد العزيز في تعليق لها : ” شكرا حبيبي ” .