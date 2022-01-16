شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى وأورلاندو بلوم أثناء احتفالهما بعيد ميلاد الآخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم أثناء تناولهما العشاء معًا في عيد ميلاد الأول الخامس والأربعين داخل لوس أنجلوس، وذلك خلال المطعم التي تمتلكه كاتى بيرى، إذ لم يقتصر الحفل على العائلة فقط وإنما ضم عددًا من أقرب أصدقائهما ممن حرصوا على مشاركتهم تلك اللحظة.



كاتى بيرى واورلاندو بلوم

ولا تعد تلك المرة الأولى التى يظهران فيه معًا، إذ سبق وشوهد الثنائى كاتى بيرى وأورلاندو بلوم وهما يستمتعان ببعض الوقت العائلي مع ابنتهما ديزي دوف مؤخرًا، حيث أظهرتها الصور المغنية العالمية أثناء احتضانها لطفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا وهي تتجولفي حديقة في بيفرلي هيلز، وبحسب موقع الديلى ميل فإن أورلاندو بلوم عاد من رحلة قضاها منفردًا مؤخرًا، في كاليفورنيا ليستمتع بوقته بصحبة زوجته.



اورلاندو بلوم بصحبة كاتى بيرى

من ناحية أخرى سبق وحرصت النجمة العالمية كاتى بيري، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 37 نهاية الشهر الماضى، وشاركت متابعيها وجمهورها بلقطات من أخر مغامراتها التي خاضتها احتفالا بعيد الميلاد، وظهرت في بعض الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهى ترقص في احدى السهرات، بينما تمتطي الخيل في مغامرة أخري، لتشارك متابعيها بكواليس الاحتفالات التي استمرت لعدة أيام بحسب ما أعلنت عنه بيري.