شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى يحتفل بعيد زواجه الأول.. ويعلق: ربنا يخليكي ومعايا دايمًا يا أم سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المغني والموزع الموسيقي نادر حمدي بعيد زواجه الأول، حيث كشف نادر عن مدى حبه زوجته ووالدة ابنه، وذلك من خلال صورة وتعلق علي حساب إنستجرام الخاص به، فنادر نشر صورة مع زوجته وعلق عليها بـ"عيد زواج سعيد.. أول سنة تعدي علينا مع بعض ربنا يخليكي ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف".



نادر حمدي وزوجته



نادر حمدي

وكان قد شارك الموزع والمطرب نادر حمدى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بمجموعة صور لابنه الرضيع سيف مع الفنان عمرو دياب، وظهر فى الصورالطفل الصغير مغطى وجه باستيكر، وعلق نادر حمدى على الصور، قائلا: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم #عمرو_دياب والنجم الصاعد #سيف_نادر_حمدي".

وكان نادر حمدى، احتفل بزفافه في شهر يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى.