شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تكشف عن إصابة والدتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة مى عز الدين، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، كما أعلنت عن انضمامها لتطيبق تيك توك لتسلية وقتها.

ونشرت مى، فيديو للنجم أحمد السعدنى من على التيك توك وكتبت قائلة: "عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب بس أثناء التفرغ ده حصل كده بجد قريبًا"، إشارة منها لتصفح التيك توك و إعجابها بفيديوهات زملائها ما شجعها للانضمام.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.