شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: "يارب فى أحسن صحة يا سكر الكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة منى زكى، صديقتها النجمة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لياسمين عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى يارب دائمًا في أحسن صحة وسعادة يا سكر الكون".



منى زكى

وتحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور إذ تتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى، حتى أنها نجمة شباك أول في السينما ورغم ابتعادها مؤخرًا عن السينما والمشاركة بالدراما إلا أنها أيضًا أصبحت نجمة في التليفزيون خلال الأعمال التى قدمتها مؤخرًا استحقت عليها الإشادة على تمثيلها الرائع.

معروفًا في الوسط الفني أن النجمة منى زكى هي أقرب الصديقات للنجمة ياسمين عبد العزيز إذ تعتبر صداقتهما مثالاً حيًا للكثير من الفنانين الوجمهور الذى يحرص على متابعتهما، ورغم هذه الصداقة إلا أنه ينطبق عليها المثل "ما محبة إلا بعد عداوة"، فرغم هذه الصداقة القوية إلا أنها بدأت بخناقة بينهما خلال أول عمل يجمعهما وهى مسرحية "كدة أوكيه"، مع النجوم أحمد السقا وهانى رمزى وشريف منير.