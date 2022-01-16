شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى معبرة عن اشتياقها لأهل العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن اشتياقها لأهل العراق، حيث غردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اشتقت للعراق كتير"، ودخل عدد من متابعيها من العراق يتمنون زياراتها قريبًا.



نوال الزغبى

وكانت نوال الزغبى أحيت حفلاً غنائيًا ضخمًا فى إمارة دبى، وأمتعت الزغبى الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من "كدة باى" و"أرقص على قلبى"، مرورًا بأغنيات طول عمرى بحلم يا غالى والليالى رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتى أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

كما احتفلت نوال الزغبى مع محبيها بنجاح أغنيتها الجديدة قلبى على قلبه التى تعارنت خلالها مع الفنان زياد برجى الذى تولى مهمة تلحينها، عبر تقديم العرض الحى الأول لها خلال الحفل.

ووضعت نوال الزغبى بصمتها الغنائية المميزة فى ختام احتفالية افتتاح مسرح ليا فى دبي، وضمت فعالياتها عروض الرقص المعاصر وعرض الساحر والألعاب النارية.