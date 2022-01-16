من جديد .. والد ياسمين صبري يشن هجوما قاسيا عليها ويتهمها بالكذب : ” حسبي الله ونعم الوكيل فيكي “

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 02:57 مساءً - شن ” أشرف صبري ” والد الفنانة ” ياسمين صبري ” هجوما لاذعا عليها في منشور له عبر حسابه على فيس بوك على خلفية التصريحات التي أدلت بها إبنته مؤخرا .

والتي تحدثت بها عن أنها عاشت حياة بسيطة وكانت ملتحقة بمدرسة حكومية وأن كثيرا من الأشياء التي تمتلكها واستطاعت تحقيقها في الوقت الحالي كانت تحلم بها في طفولتها ولم تكن لديها المقدرة في هذا الوقت على الحصول عليها .

ورد أشرف صبري على تلك التصريحات متهما ياسمين صبري بالكذب والفشل الدراسي كاشفا عن تفاصيل تخص حياة إبنته في مراحل مختلفة من عمرها .

وتضمن منشور والد ياسمين صبري صورة لمدرسة إبنته وكتب في تعليقه عليها : ” دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وانها وصلت بمجهودها ! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي ” .

وتابع : ” أنا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لإني كنت بجيبلها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC أرقي مدارس إسكندرية في وقتها ” .

وأضاف أشرف صبري : ” وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد ” .

واستكمل : ” كنت اروح دايما أقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور .. تطلع تدعي إنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده إنتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان .. وبتكدبي ليه هتاخدي نيشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ ” .

واختتم والد ياسمين صبري منشوره : ” إنتي بالنسبة لأبوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي إيه غير إنك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسقفلك .. حتي أخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من آخر الدنيا عشانك! يا شيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي .. بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله ” .