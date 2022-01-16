هكذا احتفل أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل المصري أحمد العوضي مجموعة صور رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”.
وظهر أحمد وياسمين في الصور من خلال بعض المناسبات التي جمعتهما مسبقا، وعلق أحمد العوضي على المنشور ذاته متوجها برسالة رومانسية لزوجته قائلا: “عيد ميلاد سعيد يا كوني.. أحبك جدا”، وردت ياسمين عبد العزيز بدورها على تهنئته وقالت: “شكراً يا حبيبي”.
وعلق المتابعون على الصور معبرين عن حبهم الكبير للثنائي متمنين لهما السعادة الدائمة في حياتهما، ومهنئين ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ41.