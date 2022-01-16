هشام ماجد حامل ودينا الشربيني بملابس الولادة على بوسترات "حامل اللقب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي في 26 يناير الجاري، فيلم "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد ودينا الشربيني.

وطرحت الجهة المنتجة 3 ملصقات ضمن حملة الترويج للفيلم، بينها بوستر استحوذ عليه هشام ودينا، والثاني ظهرا عليه بعلامات الحمل ويفصل بين بطنيهما المنتفخة محمد سلام، وفي البوستر الثالث والأخير ظهرا بملابس الولادة قبل الدخول لغرفة العمليات وضم معهما محمد سلام وأحمد فتحي.

"حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، محمد كيلاني وظهور خاص للفنان عماد رشاد إخراج هشام فتحي، وتأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل.

وتتعاون Film Clinic (محمد حفظي) في إنتاج حامل اللقب مع TV Vision (طارق الجنايني) و RP Films (محمد رشيدي)، ومجموعة Arabia Pictures السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، توزعه سينمائياً سينرجي فيلمز داخل مصر و-Orient خارج مصر مع روتانا كموزع في أنحاء العالم.