"مفيش حبة سحرية".. غادة رجب تعلق على الاتهامات الموجهة لطبيب الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دعت المطربة غادة رجب، إلى عدم التسرع في توجيه الاتهامات إلى الطبيب شريف عباس، بدعوى مسئوليته عن وفاة الإعلامي شريف الإبراشي بسبب "خطأ طبي".

المطربة غادة رجب، في مداخلة هاتفية لها مع المذيعة ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، تحدثت قائلة: "ليه التشهير بدون داعي، أنا مش بقول كده علشان حاجة، ولا مستفيدة من كلامي، دي شهادة قدام ربنا نتحاسب عليها، الدكتور شريف عباس، من أنضف وأجدع وأشطر الناس اللي تعاملنا معاهم، عالج حمايا، والعائلة باكملها والأصدقاء".

وعن الجدل المثار حول تناولهم عقار بعينه مخصص لعلاج فيروس سي أو ما أطلق عليه "الحبة السحرية"، علقت المطربة غادة رجب، وقالت: "الأدوية كلها مضادة فيروسات، متواجدة في الصيدليات ومصرح بها من وزارة الصحة، مفيش حاجة اسمها حبة سحرية، ولا هي من اختراعه، أبويا وأمي أتعالجوا بنفس الأدوية في البيت وأصدقائنا وناس كتير جدا".

المطربة غادة رجب اختتمت قائلة: "فيه تحقيق نستنى بدلا من التشهير بالراجل".

الشاعر عبدالله حسن، زوج المطربة غادة رجب، كان قد كشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل علاقته بالطبيب شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وقال حسن: "أنا جالي كورونا في شهر 2 الماضي، وأنا أعرف الدكتور شريف عباس لأنه كان بيعالج والدي قبل مني من تعب في المعدة، فلما جالي كورونا بعتله والراجل مشكورا جالي البيت وكتبلي بروتوكول العلاج واداني الأقراص دي، وهو لم يقل لي إنها أقراص سحرية ولا الكلام ده خالص، سألته إيه ده يا دكتور؟ قالي دي أقراص مضادة للفيروسات مصرح بها وموجودة في الصيدليات ووزارة الصحة وكل حتة، وأخدتها وخفيت، مع البروتوكول".