إنجي أبوزيد: شخصيتي في "غرفة 207" تشبهني.. و"ستات بيت المعادي" لذيذ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة إنجي أبو زيد، في مسلسل "غرفة 207"، والمأخوذ عن قصة الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية في زمن الستينيات، والعمل رعب، وشخصيتي فيه مختلفة عن دور سارة في (قواعد الطلاق الـ45)، امرأة ناضجة وهادئة وتشبهني في الكثير من الأمور".

"غرفة 207" بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، جيهان الشماشرجي.

إنجي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "ستات بيت المعادي" على منصة شاهد VIP، وعنه قالت "مسلسل لذيذ جدا، أحببت أجوائه، والقصة التي كنت أشارك فيها دارت أحداثها في الستينيات، واستمتعj بالتصوير جدا، والمخرج محمد سلامة خطير سعدت بالعمل معه ومع الفريق كله، كما أن الصورة الخاصة بالمسلسل ظهرت مختلفة، استمتعت بالتجربة كلها".

"ستات بيت المعادي" بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.