راندا البحيري ساخرة من كيروش: "لو خدت كأس العالم هتعمل فينا ايه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو لمدرب منتخب مصر كيروش، وهو يوجه التحية للجمهور بعد فوز المنتخب على غينيا في مباراة أمس السبت ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر كيروش وهو يوزع قبلاته في الهواء لحضور المباراة، وعلقت راندا ساخرة "أمال لو خدت كأس العالم هتعمل فينا إيه".

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف نظيف دون رد، أحرزه النجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبد الله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.