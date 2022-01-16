مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابة والدتها بفيروس كورونا.

ونشرت "مي" مقطع فيديو يظهر فيه الفنان أحمد السعدني يقوم بتجسيد مشهد كوميدي من أحد البرامج على "تيك توك".

وعلقت: "عاملة حجر صحي في البيت علشات والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها على خير يارب، بس أثناء التفرغ ده حصل كده بجد، قريبا، اضحك تنسى همومك وتوكل على الله".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد مرت بأزمة صحية خلال الفترة الماضي، وقالت بعدها إنها تعاني منذ سنوات من آلام في المرارة وستخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.