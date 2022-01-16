في عيد ميلادها.. موقف جمع بين ياسمين عبدالعزيز والمخرج إسماعيل عبدالحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الأحد 16 يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز الـ 42، إذ أنها من مواليد 1980، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر وخارجها، وهو ما كللته بعد رحلة فنية طويلة قدمت خلالها العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

نستعرض لكم موقف جمع بين ياسمين عبدالعزيز والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، وذلك في السطور التالية:

قالت ياسمين، في لقاء قديم لها ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي: "مدام سميرة أحمد كلمتني في مسلسل (إمرأة من زمن الحب)، وقالتلي عايزينك في المسلسل.. روحت قابلت مدام سميرة والأستاذ إسماعيل عبدالحافظ، الله يرحمه، وقالولي هتدخلي تمثلي في المسلسل".

وتابعت: "أول يوم تصوير بالمسلسل.. جيت أمثل لقيت الأستاذ إسماعيل عبدالحافظ حاطط لي مشهد عياط، عشان يشوف إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ.. دخلت أعمل المشهد (وكنت بعيط بجد) عشان كنت عايزة أمشي، ولقيت الموضوع صعب لأني كنت بعيط فعلا وهم كانوا فاكرين إني بمثل، وكانت صعبانة عليا نفسي إني بعمل فيها كدا".

وأضافت: "مامتي كانت بتيجي معايا، والمسلسل ده عملته وأنا عندي 15 سنة، وقولتلها (أنا عايزة أمشي ومش عايزة أكمل)".

مسلسل"إمرأة من زمن الحب" عرض عام 1998، وشارك في بطولته سميرة أحمد ويوسف شعبان وعبلة كامل وهشام سليم ومحمد رياض وجيهان فاضل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي 2021 استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، وأعلنت بعدها تماثلها للشفاء.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.