هكذا احتفل أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونشر صورا تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب العوضي: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، بحبك"، لترد "ياسمين" قائلة: "شكرا حبيبي".

ياسمين عبدالعزيز من مواليد 16 يناير 1980، وتعتبر من أشهر الفنانت على الساحة الفنية، وخلال مسيرتها الفنية قدمت أعمالا مسرحية وتليفزيونية وسينمائية حققت أغلبها نجاحا كبيرا.

ومن أشهر أعمالها السينمائية: "الدادة دودي، ربع دستة أشرار، أبو شنب، جوازة ميري، عصابة الدكتور عمر، الثلاثة يشتغلونها، الأبلة طم طم" وغيرها.