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بالفيديو: مشهد يحبس الأنفاس.. شاب يمني يتدلى في فوهة بركان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 4 دقائق

شاب يمني يتدلى في فوهة بركان

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابا يمنيا وهو يتدلى في فوهة بركان دمت، في مشهد يحبس الأنفاس.

ونشر المذيع التلفزيوني في قناة سهيل الفضائية اليمنية، مختار الفقيه، على حسابه في “تويتر” مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: “شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت.. يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية.. لا يختلف كثيرا عن مشاهد التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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