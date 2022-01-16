بالفيديو: مشهد يحبس الأنفاس.. شاب يمني يتدلى في فوهة بركان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 4 دقائق

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابا يمنيا وهو يتدلى في فوهة بركان دمت، في مشهد يحبس الأنفاس.

ونشر المذيع التلفزيوني في قناة سهيل الفضائية اليمنية، مختار الفقيه، على حسابه في “تويتر” مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: “شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت.. يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية.. لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة”.