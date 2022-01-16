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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحضير البيتزا مع أبنائه.. آسر ياسين يكتشف موهبته فى الغناء بالكواليس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم آسر ياسين، العديد من كواليس حياته اليومية سواء في المنزل أو أثناء تصوير أعماله الفنية، مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ورغم أدائه الجاد في الكثير من الأعمال، إلا أن آسر ياسين، معروف بروحه المرحة التي ظهرت للجمهور بوضوح من خلال دوره في مسلسل "بـ 100 وش".
اسر ياسين
وبعد ظهور أسر ياسين، قبل أيام، في المطبخ برفقة أبنائه ووالدته لتحضير "البيتزا"، كشف آسر ياسين، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وظهر الفنان في الفيديو وهو يغني باحتراف في كواليس تصوير أحد أعماله، معلقًا، "من ألبوم يوميات ممثل في التصوير".
وكان أسر ياسين، ظهر - فى وقت سابق - في مشهد عائلي مميز في المطبخ، وهو يرتدي "مريلة المطبخ"، ويقوم برفقة أبنائه ووالدته بعمل "بيتزا"، وكشف ياسين عن الفيديو من خلال حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليه، "وقت البيتزا".
وقررت الجهة المنتجة للعمل رفع عدد حلقات المسلسل من 8 حلقات إلى 15 بعد أن انضم السيناريست عمرو سمير عاطف، للمشاركة في كتابة سيناريو وحوارالمسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم بجانب آسر ياسين، هم: غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.
وتجسد الفنانة غادة عادل ضمن أحداث مسلسل "الثمانية"، دور ممثلة خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة وتدخل فى صراعات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى أكشن.
من ناحية أخرى يشارك الفنان آسر ياسين فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "suits" بالعربي، حيث جمعت أولي مشاهد العمل بين آسر ياسين وأحمد داود الأسبوع الماضى فى الديكور الخاص بالمسلسل.