شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. صداقتها بـ منى زكى بدأت بخناقة و3 أعمال جمعتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور إذ تتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى، حتى أنها نجمة شباك أول في السينما ورغم ابتعادها مؤخرًا عن السينما والمشاركة بالدراما إلا أنها أيضًا أصبحت نجمة في التليفزيون خلال الأعمال التى قدمتها مؤخرًا استحقت عليها الإشادة على تمثيلها الرائع.

معروفًا في الوسط الفني أن النجمة منى زكى هي أقرب الصديقات للنجمة ياسمين عبد العزيز إذ تعتبر صداقتهما مثالاً حيًا للكثير من الفنانين الوجمهور الذى يحرص على متابعتهما، ورغم هذه الصداقة إلا أنه ينطبق عليها المثل "ما محبة إلا بعد عداوة"، فرغم هذه الصداقة القوية إلا أنها بدأت بخناقة بينهما خلال أول عمل يجمعهما وهى مسرحية "كدة أوكيه"، مع النجوم أحمد السقا وهانى رمزى وشريف منير.

وقالت النجمة ياسمين عبد العزيز في حلقتها ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc: "كنا بنتخانق وأنا عاوزة أضربها وهى كمان عايزة تضربنى ونطلع لبعض على الكنبة وأحمد السقا جه وكان بيحوش بينا وعايز يصالحنا، ومن هذا الوقت أصبحنا صديقتين، كما ابن ابنتها لى لى صديقة لياسمين ابنتى".

ورغم أن هذه الصداقة القوية فلم يجمعهما الثنائى بطولة عمل سويًا، ولكن هنا عملين ظهرت فيهما النجمة منى زكى ضيفة شرف مجاملتا للنجمة ياسمين عبد العزيز، وهم فيلم "الدادة دودى"، أما العمل الثانى التي ظهرت فيه منى زكى ضيفة شرف هو مسلسل "ونحب تانى ليه"، وقليل ما تظهر نجمة بحجم منى زكى كضيفة شرف إلا من أجل الصداقة التي تصل للأخوة بينهما.