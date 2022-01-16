وفاة نينو شيروتي.. المصمم الإيطالي الذي غيّر موضة الرجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي مصمم الأزياء الإيطالي المعروف نينو شيروتي عن 91 عاماً، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” مساء السبت عن مصدر في مجال الموضة، في تأكيد لما أوردته وسائل الإعلام الإيطالية.

وذكر موقع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” أن شيروتي توفي في أحد مستشفيات فيرتشيلي في بييمونتي (شمال غرب) حيث كان يرقد للخضوع لجراحة في خاصرته.

ويأتي رحيل شيروتي، ليختم رحلة طويلة نجح فيها المصمّم الإيطالي الشهير في إحداث ثورة في عالم الملابس الرجالية منذ الستينيات، مساهماً كذلك في تعريف العالم بمجموعة من المصممين الشباب وقتها مثل جورجيو أرماني، فاتحاً له أبواب الشهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “لابريس” أن شيروتي توفي في شمال غرب إيطاليا، حيث تدير عائلته شركة نسيج منذ عام 1881. ورث المصمم الشهير هذه المهنة عن عائلته، متسلماً إدارة شركة يقع مقرها في مدينة بييلا في منطقة بييمونتي، في سنّ العشرين بعد وفاة والده عام 1950.

أطلق أول شركة ملابس رجالية، Hitman، عام 1957 بالقرب من ميلانو، التي تخصصت بصناعة الملابس الرجالية الشبابية الجاهزة، وهناك وظّف أرماني ليعمل في المصنع، منتصف الستينيات.

عام 1967، خطا خطوته الكبيرة، معلناً تأسيس دار الأزياء الرجالية الفاخرة Cerruti 1881 في باريس، مع الحفاظ على صناعة الملابس في إيطاليا. وجاء استخدامه للألوان المختلفة عن تلك الرائجة وقتها، وحفاظه على القصات التقليدية مع إدخال تطوير شبابي عليها، ليجذب مجموعة من نجوم تلك الحقبة، أبرزهم نجم السينما الفرنسية جان بول بلموندو.

في تلك الفترة كذلك أطلق شيروتي أيضاً خطاً خاصاً للأزياء النسائية، الذي توسّع تدريجاً ليمثّل في الثمانينيات وحتى اليوم حوالى 20 في المائة من إجمالي مبيعات دار الأزياء، ليواصل التجرية وتوسيع رقعة زبائنه مع إطلاقه عام 1975 مجموعة خاصة بالكنزات الصوفية والقطنية الرجالية والقمصان غير الرسمية، وهي المجموعة التي حملت توقيع Cerruti 1881 Brothers، بهدف تمييزها عن خط الملابس الرسمية التي اشتهرت بها الدار.

وفي نهاية السبعينيات، أطلق أيضاً أول عطر للرجال مرتبط بعلامته التجارية وحمل اسمه Nino Cerruti، لتنطلق معها الإنتاجات أو التصاميم في مختلف المجالات من الملابس الرياضية إلى تلك الخاصة بالتزلج. وازدادت شعبية العلامة التجارية أكثر عام 1994 عندما اختيرَت كمصمَّم رسمي لفريق فيراري في سباقات فورمولا 1.

ومن باريس إلى هوليوود، بدأ يبني شبكة علاقات ضخمة، أدت إلى ظهور تصاميمه على الشاشة من قبل نجوم من طينة مايكل دوغلاس في فيلم Basic Instinct عام 1992، وريتشارد غير في Pretty Woman عام 1990، وتوم هانكس في Philadelphia عام 1993.

باع شيروتي الشركة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، متخلياً أيضاً عن دوره في التصميم. لكنه لم يقطع علاقاته بدار الأزياء، حتى عندما حوّل تركيزه من التصميم إلى تجارة الأقمشة، فكان يظهر دائماً على المقاعد الأولى في أسبوع الموضة في باريس.

ومع إعلان خبر وفاته، نعاه عدد من العاملين في مجال الموضة، وكان أبرزهم جورجيو أرماني الذي أصدر بياناً جاء فيه: “أتذكر نينو شيروتي كرائد أعمال مبدع يتمتع بعين حادة، وفضول حقيقي، وقدرة على الجرأة. سنفتقد طريقة عمله”. وأضاف أرماني في بيانه: “حتى لو تراجعت الاتصالات بيننا مع مرور السنوات، فقد كنت أعتبره دائماً أحد الأشخاص الذين كان لهم تأثير حقيقي وإيجابي في حياتي. تعلمت منه أهمية الرؤية الشاملة كمصمم ورائد أعمال”.