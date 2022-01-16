طاهي قصر بكنجهام يكشف عن الوجبة المفضلة لدى الملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف كبير الطباخين السابق في قصر بكنجهام، دارين ماكغرادي، أن الملكة اليزابيث تعشق تناول البرغر، لكن بشروط عدّة في إعداد هذه الوجبة.

وأكد الطاهي أوغرادي أن الملكة لا تطلب البرغر من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، لكنها تطلبه من طاقمها، وذلك لإعداده في مطبخ القصر.

وعمل الطاهي المحترف دارين أوغرادي في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة إليزابيث والأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنجهام.

وأضاف أوغرادي: “كنا نصنع البرغر بأنفسنا، وكانوا يصيدون الغزلان ونصنع البرغر من لحومها”.

ولكن عندما لم يكن أوغرادي يصنع البرغر الخالي من الخبز للملكة، كان يقوم بشكل أساسي بطهي الطعام الفرنسي الكلاسيكي المفضل لديها.

كما كشف الطاهي أن الملكة إليزابيث ليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضّر أي نوع من البيتزا طوال الـ15 عاماً وهي مدة عمله في القصر.