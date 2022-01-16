حسين الجسمي في “جلسات العاذرية”.. “ما زاد دفء المشاعر إلاّ حضوركم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة استثنائية دافئة بمشاعر جمهور الرياض، أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي سهرة غنائية وصفها بالليلة العائلية، ضمن فعاليات جلسات العاذرية بموسم الرياض.

نثر الجسمي بجلسته في العاذرية أجواء الدفء والأحاسيس الجميلة والعاطفية، وتنقل بين مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة وأطرب الساهرين الذين تفاعلوا معه بشكل ملحوظ. نشر الجسمي صورًا من الجلسة عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “ما زيّن الشتا إلا الرياض.. وما زاد دفء المشاعر إلا حضوركم يا أهل السعودية”.

وأشاد الجسمي بالتنظيم والتجهيزات التي سبقت الحفل، وديكور الجلسة المميّز، شاكراً الهيئة العامة للترفيه على الدعوة الكريمة، وقال خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام السعودي والعربي: “سعيد بتواجدي في الرياض بين أهلي وناسي في هذا المكان الطيب، ومشاركتي بصمة بسيطة أمام الجمهور السعودي في موسم الرياض الذي يحمل كل شيء رائع ومميز”.

وتعتبر سهرة “جلسات العاذرية” الأولى للجسمي في العام 2022، بعد أن استقبل العام الجديد في أبوظبي، إلى جانب استعداده لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، وإصدار مجموعة من الأغنيات الجديدة.