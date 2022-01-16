وحش الكون ونجمة الشباك.. ياسمين عبد العزيز.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها، الذى يتزامن سنويا مع يوم 16 يناير، والتى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا خلال مرحلة الطفولة عندما طلبت صديقة والدتها - صاحبة إحدى شركات اﻹعلانات - الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الخمس سنوات في تصوير أحد الإعلانات، وتنجح ياسمين في تقديمه، وتحترف هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر.

لكن مسيرتها الفنية بدأت بمشاركتها لأول مرة مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، ومن خلاله انطلقت إلى عالم الدارما التلفزيونية والسينما بعد ذلك.



وحش الكون ونجمة الشباك.. ياسمين عبد العزيز

وعلى خشبة المسرح قدمت ياسمين عبد العزيز، أعمالا مسرحية أبرزها مسرحية "كده أوكيه" ومسرحية "رد قرضي".

وفي السينما تألقت ياسمين عبد العزيز مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها "رشة جريئة"، و"قلب جريء"، و"زكي شان"، و"الرهينة"، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم "الدادة دودي" وفيلم "الآنسة مامي" وغيرهم.